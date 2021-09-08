Хабиров ответил на вопрос капитана «Салавата Юлаева»

фото: Радий Хабиров // vk.com

Глава Башкирии Радий Хабиров во время пресс-конференции 8 сентября ответил на вопрос капитана хоккейного клуба «Салават Юлаев» Григория Панина. Игрок спросил у руководителя региона, планируется ли в Уфе строить дополнительные катки либо ледовые арены для развития детского хоккея.

– Сейчас ситуация какова. В исторической части Уфы нет места, где мы можем посадить [построить каток – «КП-Уфа»]. Мы сейчас определяемся, где посадить. Это будет не помпезный объект. Это чисто рабочая история – коробка. Все это можно построить и уместиться в 250-300 млн рублей. Мы две коробки хотим построить в разных частях Уфы. Это произойдет не ранее 2023 года – сразу говорю. К 2024 году в Уфе мы построим два рабочих [катка] для тренировки детей, – заверил Хабиров.

Завершая свой ответ, глава Башкирии поздравил игроков "Салавата Юлаева" с разгромной победой над "Металлургом".