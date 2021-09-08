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Общество8 сентября 2021 12:07

После разгрома «Металлурга» Хартикайнен стал лучшим бомбардиром среди финнов в КХЛ

Матч закончился со счетом 7:2 в пользу уфимской команды
Рустем АХУНОВРустем АХУНОВ
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Теему Хартиткайнен набрал очки в матче против «Металлурга» и стал лучшим финном-бомбардиром в истории КХЛ.

Прошлый матч стал рекордным не только для Хартикайнена, но для «Салавата Юлаева» в целом. «Металлург» проиграл команде из Уфы со счетом 7:2 – такого в истории КХЛ еще не было никогда. Забитыми шайбами в ворота соперника отличились Кулемин, Пустозеров, Пименов, Башкиров, Кадейкин, Гранлунд и Хартикайнен. Последний, к слову, удостоился уникального звания. Теему стал лучшим финским бомбардиром за всю историю КХЛ – за карьеру в России он получил 396 очков.

Примечательно, что Хартикайнен играет за «Салават Юлаев» с 2013 года. За 8 лет он ни разу не разрывал контракта с уфимским клубом.