Хабиров рассказал, почему в разгар коронавирусной пандемии в Башкирии проводятся массовые мероприятия

Радий Хабиров рассказал на сегодняшней пресс-конференции в прямом эфире, почему в разгар коронавирсной пандемии в Башкирии проводятся массовые мероприятия.

– Мы немножко научились жить в ограничительных нормах. Каждый раз при подготовке мероприятий мы ищем баланс между возможным вредом и возможной пользой. Мы исходили из того, что пользы от проведения этих мероприятий больше и что текущая ситуация с коронавирусом позволяет нам эти мероприятия проводить, – заявил глава республики.

Напомним, в Башкирии за прошедшие сутки коронавирус выявили у 304 человек. За день от COVID-19 скончались еще 15 пациентов. Всего жертвами инфекции в Башкирии стали 1 233 жителя.