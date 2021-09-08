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Здоровье8 сентября 2021 10:07

Коронавирус в Башкирии на 8 сентября: 304 заразились, 15 скончались

На территории республики зарегистрировано почти 60 тысяч случаев коронавируса
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
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Коронавирус стал причиной смерти для более 1,2 тысячи жителей Башкирии

Коронавирус стал причиной смерти для более 1,2 тысячи жителей Башкирии

В Башкирии за прошедшие сутки коронавирус выявили у 304 человек. С начала пандемии на территории республики зарегистрировано 59 467 случаев инфицирования. Об этом сегодня, 8 сентября, сообщил региональный оперштаб.

За день от COVID-19 скончались еще 15 пациентов. Всего жертвами инфекции в Башкирии стали 1 233 жителя. Переболели коронавирусом 52 961 человек, 185 из них выписались за прошедшие 24 часа.

Первым компонентом вакцины в республике привились 1,196 млн человек, вторым – 1,062 млн.