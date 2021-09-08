«Люди сильно устали»: Хабиров о масочном режиме в Башкирии

Глава Башкирии Радий Хабиров сегодня, 8 сентября, во время ежегодной пресс-конференции прокомментировал масочный режим в республике. По его словам, в настоящий момент он понимает, что люди устали от коронавируса, и отметил, что у властей уже есть понимание того, как бороться с ним.

– Мы живем в условиях пандемии, тяжелой пандемии уже полтора года. Началась она, помните, в марте прошлого года, и люди очень сильно устали. <...> Мы учились бороться с этой ситуацией, и за это время люди просто измотались. Сейчас мы подходим очень и очень осторожно к тому, чтобы людей излишними какими-то мерами не создать им какие-то неудобства, – отметил Хабиров.

По его словам, выходом из пандемии может стать только вакцинация, на которую власти «бросили большую часть энергии». Руководитель региона также отметил, что в правительстве аккуратно стараются контролировать ситуацию, в частности, в транспорте, в магазинах и салонах периодически осуществляются проверки.