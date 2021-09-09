«Там и туалет, и кухня, и спальная»: Уфимцев напугал бродяга, обосновавшийся прямо у детского сада

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Жительница Орджоникидзевского района рассказала о бомже, который живет рядом с детским садиком.

Обращение женщина оставила на сайте электронной приемной главы Башкирии Радия Хабирова. Женщину возмутило, что бродяга устроил себе жилище прямо около дома по улице Ульяновых. Примечательно, что прямо напротив расположен детский сад.

- У него там и туалет, и кухня, и спальная. Он приносит банки, пакеты, тряпки и дугой мусор. Полная антисанитария. Сейчас начнутся холода, и он пойдет греться в наш подъезд. Просим принять меры, - возмущается женщина

Жалобу женщины зарегистрировали. Разбираться в ситуации предстоит чиновникам Орджоникидзевского района Уфы.

Напомним, что ранее мы сообщали о похожем случае в Белорецке. Тогда местному жителю стало жалко бездомного и он укрыл его картоном.