Жертва людского безразличия: житель Башкирии рассказал о том, как пытался помочь больному бездомному

«Он был жив, хотя жизнью это не назовешь» – так описал состояние бездомного неравнодушный белоречанин Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители башкирского города Белорецк обеспокоены ситуацией возле местного торгового центра. Несколько дней подряд горожане обнаруживали там мужчину, находящегося в почти бессознательном состоянии. Белоречанин Тагир Т. рассказал в городском сообществе в социальных сетях о том, как пытался ему помочь.

– Уже несколько суток возле торгового центра «Октябрьский» лежал мужчина лет 50-60. Видимо, бомж. В первый раз я его увидел 27 июля. Думал, что он умер, так как мухи кружили над ним и его рот был открыт. Люди проходили мимо, как будто это норма. Подойдя к нему, спросил: «Ты живой?», он отреагировал. Он был жив, хотя жизнью это не назовешь. Воняло от него, как от сельского туалета. Я многое видел, но даже для меня это было жестко, – поделился Тагир.

Белоречанин был в замешательстве, он не знал, что делать с мужчиной. Тагир попытался усадить его, но тот «был как деревянный». Однако с помощью прохожего бездомного все-таки удалось привести в сидячее положение. После этого неравнодушный житель Белорецка распрощался с бомжом и уехал по своим делам.

Спустя два дня Тагир вновь повстречал бездомного возле того же самого торгового центра.

– 29 июля специально поехал туда, узнать, жив он или нет. Он там лежит, но уже на асфальте, и пока дышит! Ночи холодные стали, посмотрел в багажнике автомобиля, чем бы его укрыть, но ничего не нашел. Поехал в ближайший магазин, взял коробки, приехал и укрыл его картоном. Он очнулся, сказал, что замерз и попросил курить, – рассказал белоречанин.

Житель Белорецка укрыл бездомного картоном, чтобы тот не замерз Фото: Соцсети

«ЛЮДИ ПРОСТО СТАНОВЯТСЯ ЗЛЕЕ»

В беседе с нами Тагир рассказал, что он не единственный, кто пытался хоть как-то помочь. Некоторые равнодушные вызывали скорую, однако медики отвозили мужчину в больницу, оказывали ему первую помощь и отпускали. После этого бомж вновь оказывался возле торгового центра.

Что сейчас происходит с бездомным, как его зовут, кто его родственники – неизвестно. Информация в социальных сетях о нем очень противоречивая. Кто-то говорит, что он уже скончался, однако и этому верить до конца нельзя. Хотя, учитывая, в каком состоянии его находили местные жители, в этом трудно сомневаться.

По словам Тагира, проблема бездомных актуальна для Белорецка. Мужчина утверждает, что их в городе довольно много, однако местные власти ничего с ними не делают. Но больше всего белоречанина расстраивает равнодушие обычных граждан к таким людям.

– Это проблема зараженного безразличием города. Этот бомж не первый, таких историй много было в городе. Они просто замерзают и умирают. А люди просто становятся злее. Чтобы так не было, нужна система. Необходимо восстановить вытрезвители, организовать транспорт, выделить помещение для бомжей, алкоголиков и наркоманов, – считает житель Белорецка.