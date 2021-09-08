Из уфимских школ в 2021 году выпустилось 15 519 человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

Число выпускников уфимских школ в этом году увеличилось относительно прошлого. Подробную статистику «КП-Уфа» предоставили сотрудники столичной администрации.

Согласно предоставленным данным, из школ Уфы в 2021 году выпустилось 15 519 человек. Рост по сравнению с прошлым годом составил почти 0,4 %, тогда насчитывался 15 461 выпускник.

Количество выпускников в Уфе растет уже, как минимум, пять лет:

2019 – 14 925

2018 – 14 687

2017 – 13 671

2016 – 13 568

Напомним, первоклассников в школах Уфы стало почти на 5% больше в этом году. Из данных, которые предоставила «КП-Уфа» мэрия города, следует, что 1 сентября 2021 года в уфимские учреждения школьного образования пошло в первый класс 16 221 детей. В прошлом году их было 15 472.