Из уфимских школ в 2021 году выпустилось 15 519 человек
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Число выпускников уфимских школ в этом году увеличилось относительно прошлого. Подробную статистику «КП-Уфа» предоставили сотрудники столичной администрации.
Согласно предоставленным данным, из школ Уфы в 2021 году выпустилось 15 519 человек. Рост по сравнению с прошлым годом составил почти 0,4 %, тогда насчитывался 15 461 выпускник.
Количество выпускников в Уфе растет уже, как минимум, пять лет:
2019 – 14 925
2018 – 14 687
2017 – 13 671
2016 – 13 568
Напомним, первоклассников в школах Уфы стало почти на 5% больше в этом году. Из данных, которые предоставила «КП-Уфа» мэрия города, следует, что 1 сентября 2021 года в уфимские учреждения школьного образования пошло в первый класс 16 221 детей. В прошлом году их было 15 472.