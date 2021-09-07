Первоклассников в школах Уфы стало почти на 5% больше в этом году

1 сентября этого года в первый класс в уфимские школы пошло 16 221 детей Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Количество детей, которые в первый класс в уфимские школы, выросло по сравнению с прошлым годом почти на 5%. Это выяснилось из статистики, предоставленной «КП-Уфа» администрацией башкирской столицы.

Из предоставленных данных следует, что 1 сентября этого года в уфимские учреждения школьного образования пошло в первый класс 16 221 детей. Рост по сравнению с прошлым годом составил почти 5%, тогда в школах было 15 472 первоклассников.

Увеличение числа первоклашек в Уфе столичная администрация объясняет рост рождаемости и миграционными процессами.

Также стоит отметить, что количество детей-первоклассников в Уфе стабильно растет уже, как минимум, пять лет:

2019 – 15 326

2018 – 14 402

2017 – 14 343

2016 – 13 303

Напомним, количество учащихся в уфимских школах выросло по сравнению с прошлым годом. Из статистики, которую предоставила «КП-Уфа» мэрия башкирской столицы, следует, что в настоящее время в учреждениях школьного образования учится 131 245 детей. Рост по сравнению с прошлым годом составил более 3,4%, тогда обучалось в школах 126 893 детей.