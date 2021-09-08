Появилось видео момента, который жители Уфы приняли за стрельбу

Фото: скриншот видеосюжета ГТРК «Башкортостан»

Накануне жители Уфы в районе школы №16 на улице Менделеева стали очевидцами шумных «разборок». Местные жители сняли на видео, как толпа разъяренных иностранцев бежит за кем-то, а затем услышали звуки, похожие на стрельбу. Как оказалось, это была вовсе не стрельба, а «расправа» над припаркованной около ресторана машиной.

Как сообщил «КП-Уфа» собственный источник в правоохранительных органах, между отдыхающими в ресторане возник конфликт, в ходе которого один из участников схватил металлический стул и стал бить им по автомобилю BMW. Именно эти звуки жители микрорайона «Зеленая роща» и приняли за выстрелы.

Позднее появилось видео с камер наружного наблюдения, где запечатлен момент «избиения» иномарки стулом. Ролик на своем сайте опубликовали коллеги из ГТРК «Башкортостан».

На кадрах видно, как неизвестный мужчина сначала громит припаркованный автомобиль, а затем бросает свое «орудие» в проезжавшую мимо другую машину. Затем он хватает некое подобие барсетки и стучит ей в окно той же машины. Именно после этого появляется хозяин поврежденной BMW и начинается драка.

Ранее в МВД по Башкирии «КП-Уфа» сообщали, что нарушителей задержали. Сотрудники полиции проводят проверку по факту повреждения чужого имущества.