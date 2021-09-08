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Общество8 сентября 2021 11:32

Жителей Уфы напугали «разборки» около одной из городских школ

Банальный конфликт местные жители приняли за драку со «стрельбой»
Павел КРАЙНОВПавел КРАЙНОВ
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Фото: Рустем Ахунов

Фото: Рустем Ахунов

В социальных сетях активно распространяется ролик, снятый из окна одной из многоэтажек в Уфе. Автор ролика утверждает, что в минувший вторник, 7 сентября, прямо на территории гимназии №16 на улице Менделеева завязалась драка между иностранцами. На видео и правда слышны крики на иностранном языке, а также слышны звуки, которые местные жители приняли за выстрелы. Как оказалось, напугавшие уфимцев «разборки со стрельбой» таковыми вовсе не являются.

Как рассказал «КП-Уфа» собственный источник в правоохранительных органах, между несколькими мужчинами, отдыхавшими в ресторане неподалеку от школы, вспыхнула ссора. В итоге, кто-то из участников взял металлический стул и стал бить им о припаркованный у входа автомобиль BMW.

В пресс-службе МВД по Башкирии «КП-Уфа» пояснили, что сотрудники полиции в тот день действительно зарегистрировали повреждение автомобиля, припаркованного у ресторана.

- Прибывшие сотрудники полиции предварительно установили, что машину повредил неизвестный металлическим стулом. Пострадавших нет. Лица, которые могут быть причастны к умышленному повреждению чужого имущества, доставлены в отдел полиции. В настоящее время проводится проверка, после которой будет принято процессуальное решение, - отметили в пресс-службе МВД по Башкирии.

Странная ситуация возле гимназии №16 в Уфе