Жителей Уфы напугали «разборки» около одной из городских школ

Фото: Рустем Ахунов

В социальных сетях активно распространяется ролик, снятый из окна одной из многоэтажек в Уфе. Автор ролика утверждает, что в минувший вторник, 7 сентября, прямо на территории гимназии №16 на улице Менделеева завязалась драка между иностранцами. На видео и правда слышны крики на иностранном языке, а также слышны звуки, которые местные жители приняли за выстрелы. Как оказалось, напугавшие уфимцев «разборки со стрельбой» таковыми вовсе не являются.

Как рассказал «КП-Уфа» собственный источник в правоохранительных органах, между несколькими мужчинами, отдыхавшими в ресторане неподалеку от школы, вспыхнула ссора. В итоге, кто-то из участников взял металлический стул и стал бить им о припаркованный у входа автомобиль BMW.

В пресс-службе МВД по Башкирии «КП-Уфа» пояснили, что сотрудники полиции в тот день действительно зарегистрировали повреждение автомобиля, припаркованного у ресторана.

- Прибывшие сотрудники полиции предварительно установили, что машину повредил неизвестный металлическим стулом. Пострадавших нет. Лица, которые могут быть причастны к умышленному повреждению чужого имущества, доставлены в отдел полиции. В настоящее время проводится проверка, после которой будет принято процессуальное решение, - отметили в пресс-службе МВД по Башкирии.