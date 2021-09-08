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Общество8 сентября 2021 13:24

В Уфе на временную замену памятнику Салавату Юлаеву предложили арт-объект в виде его тени

Проект придумали бизнесмен и скульптор
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
Комментарии (3)Комментарии (3)(3)
Рендер арт-объекта "Тень Салавата"

Рендер арт-объекта "Тень Салавата"

В Уфе в качестве временной замены памятнику Салавату Юлаеву, который планируется демонтировать для реставрации, предложили установить арт-объект в виде его тени. Проект разработали председатель совета директоров компании «Уфанет» Марат Ахметшин и скульптор Руслан Нигматуллин.

Ахметшин в своем посте опубликовал рендер проекта. Арт-объект представляет собой черное полотно, которое, словно тень, протягивается от постамента памятника в сторону и завершается силуэтом Салавата Юлаева. Таким образом авторы хотят подчеркнуть, что, несмотря на демонтированный монумент, дух национального героя Башкирии никуда не уйдет.

– Мы […] разработали арт-объект «Тень Салавата». Просто подумали, как же можно оставить город без своего символа на время реставрационных работ?! Для нас дух Салавата останется на месте, и мы в это верим, потому что он будет отбрасывать тень. Реализацию идеи готов оплатить создаваемый Музей современного искусства в Уфе, – написал Ахметшин на своей странице в фейсбуке.

Он добавил, что пока идея «не вызвала интереса у города и республики».