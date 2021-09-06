Памятник Салавату Юлаеву в Уфе будет разобран

Памятник Салавату Юлаеву отправят на реконструкцию

Памятник Салавату Юлаеву в Уфе планируют частично разобрать, а прилегающая к нему территорию - оградить. Главный монумент Башкирии находится в аварийном состоянии и требует срочной реконструкции. Об этом сообщает UfaTime.ru.

Как пояснили в издании, эксперты обнаружили дефекты левой ноги скульптуры коня. Кроме того, в основании постамента есть сквозные отверстия, а сварные швы частично повреждены. Низ плиты за последний год понизился на семь сантиметров – фундамент памятника и грунт будут осмотрены и при необходимости укреплены. Ремонт также требуют несущие конструкции и декоративные поверхности.

На днях проект ремонта памятника прошел историко-культурную экспертизу. По плану специалисты очистят поверхность скульптуры и усилят или заменят элементы ее каркаса. Рабочие при помощи автокрана частично разберут монумент и перенесут его на специально подготовленную площадку. После ремонта памятник Салавату Юлаеву вернут на прежнее место.