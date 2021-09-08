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Общество8 сентября 2021 14:14

Стало известно, в каких школах Уфы обучается больше и меньше всего детей

Информацию «КП-Уфа» предоставила мэрия столицы
Захар ЯКОВЛЕВ
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Количество учеников в уфимских школах с каждым годом растет

Количество учеников в уфимских школах с каждым годом растет

Фото: Александр КОЦ

Стало известно, в каких уфимских школах числится больше и меньше всего учеников. Об этом «КП-Уфа» рассказала администрация башкирской столицы.

Как сообщила уфимская мэрия, больше всего обучающихся числится в лицее № 161, меньше всего – школе № 145. Примечательно, что в том же лицее наравне со школой № 147 обучается наибольшее количество одиннадцатиклассников.

Напомним, жители села Нагаево жалуются на острый дефицит мест в местной школе № 147. По их словам, в ней обучается детей более чем вдвое больше положенного. В данном учреждении насчитывается самое большое, по сравнению с другими уфимскими школами, количество первых и одиннадцатых классов.