13 первых классов! Уфимское село с элитной недвижимостью испытывает неожиданные проблемы

В школе, по словам жителей села, обучается детей более чем вдвое больше положенного Фото: Мария ЛЕНЦ

Жители села Нагаево жалуются на острый дефицит мест в местной школе. Соответствующее обращение было направлено электронную приемную органов власти Башкирии.

Автор обращения выражает надежду, что в ближайшее время в Нагаево новое учебное учреждение, так как местная школа № 147 уже переполнена.

– Лимит школы – 1250 учеников, но на сентябрь 2021 года, с учетом детей детского сада при школе, обучается 2800. Район активно застраивается и в ближайший год население вырастет в два-три раза. Детские сады переполнены и моего пятилетнего ребенка отправляют в детский сад город за 30 километров, – рассказывает местный житель

По словам жителя села, администрация Уфы и Октябрьского района столицы «дают лишь отписки» и проблему дефицита мест в школе не замечают.

Как рассказала «КП-Уфа» администрация башкирской столицы, в школе № 147 обучается огромное количество учеников.

– В новом учебном году в школе № 147 насчитывается 13 первых классов. Больше всего обучающихся в одиннадцатых классах в школе № 147 и лицее № 161. Рост детского населения города школьного возраста обусловлен демографическими и миграционными процессами, – поделилась с нами уфимская мэрия.