Названы районы Уфы, в которых расположено больше и меньше всего школ

На территории Уфы в настоящее время функционирует 128 школ Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Стали известны районы Уфы, в которых расположено наибольшее и наименьшее количество школьных учреждений. Данные «КП-Уфа» предоставила столичная администрация.

Больше всего образовательных организаций, как сообщила мэрия Уфы, расположено в Орджоникидзевском районе, меньше всего – в Демском районе. На территории столицы в настоящее время функционирует 128 школ. Их количество, стоит отметить, не меняется с 2017 года.

Напомним, количество учащихся в уфимских школах выросло по сравнению с прошлым годом. Из предоставленной городской мэрией статистики следует, что в настоящее время в уфимских учреждениях школьного образования учится 131 245 детей. Рост по сравнению с прошлым годом составил более 3,4%, тогда обучалось в школах 126 893 детей.