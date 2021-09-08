«Средневековый замок» около горнолыжной трассы в Уфе останется на своем месте

На торги выставлен участок земли под этим зданием. Фото: ФССП по РБ

Представитель Олимпик-парка рассказал «КП-Уфа», что здание, стилизованное под средневековый замок, расположенное на территории комплекса, снесено не будет. Как оказалось, земельный участок, выставленный на торги, находится под другим строением.

В данном случае, речь идет о бывшем элитном ресторане «Лидо». Там же находилась и гостиница с одноименным названием.

Накануне стало известно, что земельный участок под рестораном «Лидо» выставлен на торги. По данным ФССП по Башкирии, его площадь составляет 274 квадратных метра, а расположен он по адресу: улица Менделеева, 160/3. Начальная стоимость лота на электронном аукционе – 3 млн 346 тысяч рублей.