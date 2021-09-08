Число погибших в ДТП под Уфой увеличилось до четырех человек

фото: ГИБДД РБ

Число жертв ДТП в Уфимском районе Башкирии, где столкнулись две легковушки, увеличилось до четырех человек – в больнице скончался второй водитель. Об этом сообщила региональная Госавтоинспекция.

Речь идет об аварии, которая случилась утром 7 сентября на 12 километре трассы Уфа-Зубово-Чишмы. На автодороге столкнулись ВАЗ-2112 и встречная «Лада Гранта». Сразу на месте происшествия погибли 61-летний водитель и 47-летний пассажир «Гранты», а также 25-летний пассажир «двенадцатой».

– Водитель двенадцатой модели скончался вечером того же дня в медучреждении. Ещё один 47-летний пассажир "Гранты" с тяжёлыми травмами госпитализирован, – добавили в ГИБДД.

Там отметили, что авария произошла на затяжном повороте. Сейчас дорожная полиция проводит расследование.