Уфа
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия7 сентября 2021 11:30

Стали известны подробности ДТП под Уфой, в котором погибли три человека

ГИБДД опубликовала видео с места происшествия
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
фото: ГИБДД РБ

фото: ГИБДД РБ

Стали известны подробности ДТП в Уфимском районе, в котором погибли три человека. По данным региональной Госавтоинспекции, авария случилась в девятом часу утра 7 сентября на 15 километре трассы Уфа-Чишмы. На автодороге столкнулись вазовская «двенадцатая» и встречная «Лада Гранта».

В аварии погибли по одному пассажиру из обеих легковушек, а также сидевший за рулем «Гранты» 61-летний житель Кармаскалинского района. Госпитализация потребовалась двоим пострадавшим: 21-летнему водителю «двенадцатой» из Чишминского района и пассажиру «Гранты».

На месте происшествия продолжает работать полиция и экстренные службы.

Последствия ДТП под Уфой, в котором погибли три человека // 7.09