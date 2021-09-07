Стали известны подробности ДТП под Уфой, в котором погибли три человека

фото: ГИБДД РБ

Стали известны подробности ДТП в Уфимском районе, в котором погибли три человека. По данным региональной Госавтоинспекции, авария случилась в девятом часу утра 7 сентября на 15 километре трассы Уфа-Чишмы. На автодороге столкнулись вазовская «двенадцатая» и встречная «Лада Гранта».

В аварии погибли по одному пассажиру из обеих легковушек, а также сидевший за рулем «Гранты» 61-летний житель Кармаскалинского района. Госпитализация потребовалась двоим пострадавшим: 21-летнему водителю «двенадцатой» из Чишминского района и пассажиру «Гранты».

На месте происшествия продолжает работать полиция и экстренные службы.