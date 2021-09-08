В Башкирии водителя «КамАЗа» будут судить за гибель троих человек, в том числе 13-летней девочки

фото: ГИБДД РБ

В Башкирии будут судить 50-летнего мужчину, по вине которого в ДТП погибли три человека, в том числе 13-летняя девочка. Об этом сообщила региональная прокуратура.

Авария случилась в конце июня 2021 года на 69 километре трассы Чишмы-Киргиз-Мияки. Обвиняемый, управляя молоковозом «КамАЗ», отвлекся и выехал на встречку, где врезался в «Ладу Калина».

Всего в легковушке находилось пять человек. Трое пассажиров – 26-летний мужчина, а также его 13-летняя дочь и 22-летняя подруга – погибли на месте происшествия. Водитель «Калины» и еще один ребенок шести лет получили тяжкий вред здоровью.

Обвиняемый признал вину в преступлении. Уголовное дело против него рассмотрит Альшеевский районный суд Башкирии.