«Как же так, бро»: на трассе в Башкирии погибли сразу три человека

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Жуткая авария произошла накануне вечером в Альшеевском районе Башкирии: там на 69-м километре автодороги Чишмы-Киргиз-Мияки, между Раевкой и Давлеканово, автомобиль «Лада Калина» на большой скорости врезался в молоковоз. Как рассказали очевидцы аварии, все произошло практически мгновенно. По некоторым данным, водитель «КамАЗа» отвлекся буквально на минуту и выехал на встречную полосу, а из-за колеистой дороги «Калина» не смогла объехать препятствие и влетела в молоковоз.

- Камазист отвлёкся, выехал на встречку. Водитель «Калины» пытался увернуться, уходил налево. Не успел. «КамАЗ» правой стороной ударил по правой стороне «Калины» и, похоже, задним колесом разбил весь перед авто. Это видно по характерным следам на асфальте. Людей переломало ужасно, - рассказал очевидец аварии Игорь Г.

- Водитель КамАЗа решил попить воды, потянулся за баллоном, но отвлекся и выехал на встречную полосу. Все заняло буквально несколько секунд, - рассказывает Иван П.

От легковушки действительно осталась только груда искореженного металла. В машине в этот момент находилось пятеро человек: 25-летний водитель, его 22-летняя подруга, 26-летний друг и двое его приемных дочерей 13 и 6 лет. Все получили множественные травмы и переломы: 26-летний Иван М., его 13-летняя приемная дочь и 22-летняя подруга водителя погибли на месте. Самого водителя и 6-летнюю девочку увезли в больницу, сейчас они оба находятся в реанимации.

- Состояние очень тяжелое, оба нетранспортабельные. Врачи даже не могут дать прогноз: выживут ли они вообще, но мы надеемся на лучшее. Ночью девочка пришла в сознание, а вот водитель пока еще очень нестабильный, - рассказал родственник погибших Иван П.

Все обстоятельства трагедии сейчас выясняют дорожные полицейские. Известно только лишь то, что Иван вместе с дочерями ехал домой в Раевку, где его ждала жена. 1 июля молодой мужчина готовился отметить свой 27-й день рождения, но не дожил до него всего несколько часов.

- Как же так бро, не верится, что это случилось с тобой, - скорбят знакомые и близкие Ивана М.

Как рассказали знакомые семьи погибшего, в мае ДТП уже унесла жизнь родного брата Ивана. Молодой парень только-только получил водительские права, но не справился с управлением, перевернулся в кювет и погиб на месте.

- Мы только оправились от этой трагедии, как новый удар. Невозможно в это все поверить, на автомате семья готовится к похоронам, - рассказал знакомый семьи Иван П.

Сейчас близкие и друзья погибших готовятся к похоронам, если вы хотите помочь семье, можете сделать посильный вклад (карта привязана к номеру 8(987)141-19-03, двоюродная сестра Ивана Анастасия Анатольевна П.)

«КП-Уфа» приносит искренние соболезнования семье погибших.