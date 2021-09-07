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Происшествия7 сентября 2021 16:55

33-летний житель Башкирии убил и расчленил своего брата

В квартиру злоумышленника ворвался отец, когда тот отделял голову от туловища
Эльвина АПАРИНАЭльвина АПАРИНА
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Убийца пытался покинуть город на попутке, но был пойман полицейскими.

Убийца пытался покинуть город на попутке, но был пойман полицейскими.

В Нефтекамске 33-летнего мужчину признали виновным в убийстве своего 31-летнего брата. Вопиющий случай, прогремевший на весь город, произошел еще в ноябре 2020 года.

10 ноября двое братьев поругались между собой, тогда старший схватил нож и несколько раз ударил им братишку. Поняв, что родственник мертв, он решил избавиться от тела, предварительно расчленив.

Квартира превратилась в настоящее кровавое месиво, но плану злоумышленника не суждено было сбыться – к нему домой пришел отец в тот момент, когда убийца отделял голову от туловища. Он, увидев происходящее, сообщил в правоохранительные органы, но злоумышленника задержать не смог – он пытался покинуть город на попутке, но был пойман полицейскими.

Суд приговорил убийцу к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.