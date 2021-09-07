Движение по улице Пархоменко в Уфе будет частично закрыто до 1 октября

фото: администрация Уфы

В Уфе до 1 октября будет частично перекрыто движение транспорта по улице Пархоменко. Это связано с проведением ремонтных работы, объяснили в городской администрации.

– До 17 сентября ограничено движение транспорта на половине проезжей части улицы Пархоменко, в районе пересечения с улицей Оренбургской, – предупредила мэрия. – Во время ремонта другой половины дороги движение будет закрыто с 20 сентября до 1 октября.

Власти города попросили уфимцев с пониманием отнестись к ограничению и принесли извинения за возможные неудобства.

Напомним, в Уфе до 11 сентября из-за ремонта проезжей части закрыто движение трамваев по бульвару Ибрагимова.