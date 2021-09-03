В Уфе из-за ремонта дороги на неделю закроют два трамвайных маршрута

фото: ufacity.info

В Уфе из-за ремонта дороги на бульваре Ибрагимова на неделю будет закрыто движение двух трамвайных маршрутов: № 1 («Железнодорожный вокзал – Санаторий «Зеленая роща») и (№ 10 «Железнодорожный вокзал – Госцирк»). Как пояснили в мэрии, трамваи по указанным рейсам перестанут ездить с 22:00 3 сентября до 5:00 11 сентября.

Городские службы и администрация башкирской столицы принесли извинения за неудобства и попросили заранее планировать маршрут.

Напомним, капитальный ремонт на 1,7 км бульвара Ибрагимова начался в этом году. На улице сделают новый асфальт, установят новые бортовые камни и дождевые канализации. Также будут заменены светофоры, дорожные знаки и наружное освещение. Подрядчик надеется закончить основные работы на проезжей части до конца текущего года. Сам госконтракт рассчитан до 30 ноября 2022-го.