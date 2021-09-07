В настоящее время в уфимских школах учится 131 245 детей Фото: Мария ЛЕНЦ

Количество учащихся в уфимских школах выросло по сравнению с прошлым годом. Об этом свидетельствует статистика, которую предоставила «КП-Уфа» администрация башкирской столицы.

Из статистики следует, что в настоящее время в уфимских учреждениях школьного образования учится 131 245 детей. Рост по сравнению с прошлым годом составил более 3,4%, тогда обучалось в школах 126 893 детей.

Что характерно, рост числа школьников в Уфе наблюдается уже, как минимум, пять лет:

2019 – 122 986

2018 – 118 002

2017 – 113 416

2016 – 108 224

Подобный рост уфимская мэрия объясняет демографическими и миграционными процессами.

Напомним, жители села Нагаево жалуются на острый дефицит мест в местной школе № 147. По их словам, в ней обучается детей более чем вдвое больше положенного. В данном учреждении насчитывается самое большое, по сравнению с другими уфимскими школами, количество первых и одиннадцатых классов.