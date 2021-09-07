В настоящее время в уфимских школах учится 131 245 детей
Фото: Мария ЛЕНЦ
Количество учащихся в уфимских школах выросло по сравнению с прошлым годом. Об этом свидетельствует статистика, которую предоставила «КП-Уфа» администрация башкирской столицы.
Из статистики следует, что в настоящее время в уфимских учреждениях школьного образования учится 131 245 детей. Рост по сравнению с прошлым годом составил более 3,4%, тогда обучалось в школах 126 893 детей.
Что характерно, рост числа школьников в Уфе наблюдается уже, как минимум, пять лет:
2019 – 122 986
2018 – 118 002
2017 – 113 416
2016 – 108 224
Подобный рост уфимская мэрия объясняет демографическими и миграционными процессами.
Напомним, жители села Нагаево жалуются на острый дефицит мест в местной школе № 147. По их словам, в ней обучается детей более чем вдвое больше положенного. В данном учреждении насчитывается самое большое, по сравнению с другими уфимскими школами, количество первых и одиннадцатых классов.