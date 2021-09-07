В уфимских школах проводится массовая эвакуация

фото: УГЗ Уфы

В Уфе проводятся учебные эвакуации школ. Такие тренировки продлятся до 15 сентября, сообщили в Управлении гражданской защиты.

Во время учебных тревог учащиеся и персонал школ отрабатывают действия при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации. Спасатели выбирают несколько возможных сценариев – например, обнаружение подозрительного предмета или возникновение пожара.

– Людей, находившихся в стенах общеобразовательных учреждениях, об инциденте оповещают автоматические пожарные сигнализации. Как только зазвучит сирена, ребята под руководством педагогов должны покинуть учебные классы и через основные и запасные выходы эвакуироваться из здания, – рассказали в УГЗ.

Действия эвакуирующихся оценивают организаторы учений. После тренировки перед школьниками выступают сотрудники экстренных служб. Они рассказывают, как нужно действовать и куда звонить при чрезвычайных ситуациях.

В УГЗ добавили, что учебные эвакуации проводятся в рамках месячника безопасности – подобные мероприятия продлятся до 15 сентября. А 17-го числа, в пятницу, школьники в Башкирии не будут учиться. Это связано с выборами.