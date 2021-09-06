В Башкирии школьники не будут учиться 17 сентября

Школьники в Башкирии не будут учиться 17 сентября Фото: Мария ЛЕНЦ

В пятницу 17 сентября школьники в Башкирии не будут учиться. Об этом сообщил министр образования республики Айбулат Хажин.

– На 17-е число, на пятницу, у нас запланированы мероприятия воспитательного характера, - сказал чиновник во время оперативного совещания в местном правительстве 6 сентября.

Как пояснил глава Башкирии Радий Хабиров, такое решение принято в связи с выборами, которые пройдут по всей стране в период с 17 по 19 сентября: «В основном у нас именно в школах находятся избирательные комиссии. Они уже будут работать, поэтому там быть школьников не должно. Они должны заниматься внеклассной работой».