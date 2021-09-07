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Происшествия7 сентября 2021 8:48

В ДТП под Уфой погибли три человека, еще двое госпитализированы

На трассе столкнулись ВАЗ-2112 и «Лада Гранта»
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
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фото: ГИБДД РБ

фото: ГИБДД РБ

Сегодня утром, 7 сентября, в Уфимском районе Башкирии произошло ДТП с тремя погибшими. Об этом сообщила региональная Госавтоинспекция.

Смертельная авария случилась на трассе Уфа-Зубово-Чишмы. По данным ГИБДД, на автодороге столкнулись две отечественные легковушки – вазовская «двенадцатая» и «Лада Гранта».

– По имеющейся информации в ДТП погибли три человека, двое госпитализированы, – передала дорожная полиция.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов и другие службы.