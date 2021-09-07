В ДТП под Уфой погибли три человека, еще двое госпитализированы

фото: ГИБДД РБ

Сегодня утром, 7 сентября, в Уфимском районе Башкирии произошло ДТП с тремя погибшими. Об этом сообщила региональная Госавтоинспекция.

Смертельная авария случилась на трассе Уфа-Зубово-Чишмы. По данным ГИБДД, на автодороге столкнулись две отечественные легковушки – вазовская «двенадцатая» и «Лада Гранта».

– По имеющейся информации в ДТП погибли три человека, двое госпитализированы, – передала дорожная полиция.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов и другие службы.