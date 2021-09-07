Перед огромной многоэтажкой в Уфе нашли кладбище автомобилей. Вот что на это ответили власти

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В мэрии Уфы прокомментировали ситуацию с кладбищем автомобилей, образовавшимся перед новостройкой на улице Чапаева. Ранее «КП-Уфа» писала, что жильцы дома жаловались на свалку машин: по их мнению, она опасна для людей и нарушает эстетику города.

Как пояснили в администрации города, на территории, где навален автохлам, «незаконно размещена штрафстоянка ООО «Акбатыр».

– По утвержденному проекту планировки и межевания на данной территории предусмотрено строительство жилых домов, обустройство улиц, прокладка инженерных сетей, внутриквартальных дорог и въездов. Наличие штрафстоянки на данной территории не предусмотрено, и в ее нахождение на территории застройки является препятствием для обустройства улицы и организации въезда в жилой дом №10 по улице Чапаева, – заявили власти Уфы.

Мэрия также добавила, что штрафстоянка расположена на месте прохождения газопровода. Теперь Инвестиционно-строительный комитет Уфы, отвечающий за развитие территории, намерен через Арбитражный суд обязать ООО «Акбатыр» освободить незаконно занимаемый земельный участок. Разбирательство назначено на 13 сентября.