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Общество6 сентября 2021 13:44

Башкирия готова к отопительному сезону на 88%

У муниципалитетов есть еще 10 дней на решение оставшихся проблем с теплоснабжением
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
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К 15 сентября вся Башкирия должна быть готова к отопительному сезону

К 15 сентября вся Башкирия должна быть готова к отопительному сезону

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Объекты жилищно-коммунального хозяйства Башкирии готовы к отопительному сезону на 88%. Об этом на оперативном совещании в местном правительстве сообщил министр ЖКХ республики Алан Марзаев.

– Готовность жилищного фонда составляет 93%, котельных 91%, центральных тепловых пунктов 85%, тепловых сетей 97%, водозаборов и водопроводных сетей 94%, – отрапортовал чиновник.

Полностью подготовка к отопительному сезону во всех муниципалитетах Башкирии должна завершиться уже 15 сентября.

Напомним, сегодня глава республики Радий Хабиров поручил администрации Уфы создать специальный штаб по решению проблем с подачей отопления и высокими счетами за него.