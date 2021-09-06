Башкирия готова к отопительному сезону на 88%

К 15 сентября вся Башкирия должна быть готова к отопительному сезону Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Объекты жилищно-коммунального хозяйства Башкирии готовы к отопительному сезону на 88%. Об этом на оперативном совещании в местном правительстве сообщил министр ЖКХ республики Алан Марзаев.

– Готовность жилищного фонда составляет 93%, котельных 91%, центральных тепловых пунктов 85%, тепловых сетей 97%, водозаборов и водопроводных сетей 94%, – отрапортовал чиновник.

Полностью подготовка к отопительному сезону во всех муниципалитетах Башкирии должна завершиться уже 15 сентября.

Напомним, сегодня глава республики Радий Хабиров поручил администрации Уфы создать специальный штаб по решению проблем с подачей отопления и высокими счетами за него.