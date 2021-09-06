Хабиров поручил Уфе создать штаб по проблемам отопления

Власти Уфы создадут структуру для решения проблем, связанных с отоплением Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Глава Башкирии Радий Хабиров поручил администрации Уфы создать штаб по вопросам отопления. Структура будет принимать от горожан жалобы на высокие счета и недостатки подачи тепла.

– Создайте, пожалуйста, штаб, пусть штаб возглавит либо сам глава [города Уфы] либо его заместитель. В этот штаб обязательно должны войти представители ресурсопоставляющих организаций. Создайте ситуационный центр этого штаба, чтобы был номер, куда люди могли бы обращаться с жалобами, – обратился глава республики к исполняющему обязанности мэра Уфа Марату Гайфуллину.

Хабиров поручил доложить о создании штаба в следующий понедельник, 13 сентября. Глава республики также призвал «не допускать того, что было в прошлом году», когда жители Уфы массово жаловались на высокие счета за отопление.