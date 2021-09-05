Шесть очагов лесных пожаров продолжают действовать в Башкирии

На сегодняшний день в Башкирии продолжают действовать шесть очагов – в Бурзянском, Белорецком, Баймакском и Абзелиловском районах.

В МЧС республики дали последнюю информацию по состоянию на 5 сентября 2021 года о лесных пожарах. На сегодняшний день в Башкирии продолжают действовать шесть очагов – в Бурзянском, Белорецком, Баймакском и Абзелиловском районах. Общая площадь горения составляет 3 389 га.

Напомним, что 3 августа, в Баймакском районе Башкирии из-за пожара эвакуировали всех жителей деревни Галеево. Из-за сильного ветра огонь перекинулся через дорогу Баймак-Сибай. В следствие пожара никто не пострадал. 4 сентября жителей вернули домой – угрозы уже не было.