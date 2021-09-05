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Происшествия5 сентября 2021 8:47

Появилось видео момента столкновения «Лады» и «Мерседеса» в Башкирии, где погиб 22-летний парень

ДТП случилось на трассе Уфа-Оренбург
Эльвина АПАРИНАЭльвина АПАРИНА
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Автомобилист пытался уйти от столкновения, но все тщетно.

Автомобилист пытался уйти от столкновения, но все тщетно.

В ГИБДД Башкирии рассказали подробности аварии, которая произошла вчера 4 сентября на трассе Уфа-Оренбург. Близ Салавата здесь столкнулись «Мерседес Спринтер», которым управлял 59-летний житель Мелеузовского района, и «Лада Приора», за рулем которой был 28-летний парень из Кумертау.

К сожалению, удар был такой силы, что в ДТП погиб 22-летний пассажир отечественной легковушки, удар пришелся именно на него.

Также появилось видео с места аварии – на записи видно, как автобус выходит на обгон на встречную полосу на мокрой дороге, не убедившись в безопасности маневра. В этот момент по полосе ехали молодые люди на «Ладе» - автомобилист пытался уйти от столкновения, но все тщетно.

Оба водителя, а также два пассажира «Мерседес» тоже получили травмы и были госпитализированы. Известно, что автобус не является рейсовым. Внутри сиденья для пассажиров отсутствуют. Автобус предназначен для нужд организации, для перевозки малогабаритных грузов, сообщили полицейские.

Сейчас начато расследование.

Момент ДТП на трассе Уфа-Оренбург