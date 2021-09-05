Появилось видео момента столкновения «Лады» и «Мерседеса» в Башкирии, где погиб 22-летний парень

Автомобилист пытался уйти от столкновения, но все тщетно.

В ГИБДД Башкирии рассказали подробности аварии, которая произошла вчера 4 сентября на трассе Уфа-Оренбург. Близ Салавата здесь столкнулись «Мерседес Спринтер», которым управлял 59-летний житель Мелеузовского района, и «Лада Приора», за рулем которой был 28-летний парень из Кумертау.

К сожалению, удар был такой силы, что в ДТП погиб 22-летний пассажир отечественной легковушки, удар пришелся именно на него.

Также появилось видео с места аварии – на записи видно, как автобус выходит на обгон на встречную полосу на мокрой дороге, не убедившись в безопасности маневра. В этот момент по полосе ехали молодые люди на «Ладе» - автомобилист пытался уйти от столкновения, но все тщетно.

Оба водителя, а также два пассажира «Мерседес» тоже получили травмы и были госпитализированы. Известно, что автобус не является рейсовым. Внутри сиденья для пассажиров отсутствуют. Автобус предназначен для нужд организации, для перевозки малогабаритных грузов, сообщили полицейские.

Сейчас начато расследование.