В страшной аварии на шоссе в Башкирии погиб пассажир «Приоры»

Фото: ГИБДД Башкирии

Сегодня, 4 августа, в трассе в Башкирии в результате аварии погиб пассажир «Лада Приора». Подробностями произошедшего поделились сотрудники регионального ГИБДД.

ДТП случилось на шоссе Уфа-Оренбург. Произошло столкновение автомобилей «Лада Приора» и «Mercedes Sprinter». Пассажир «Приоры» получил в результате аварии тяжелые увечья, он скончался прямо на месте случившегося. Также пострадали оба водителя и два пассажира «Мерседеса». Все четверо были госпитализированы.

Как заявили сотрудники дорожной полиции, в настоящее время уточняются все детали произошедшего.

Напомним, вчера вечером, 3 сентября, в Иглинском районе Башкирии в жуткой аварии погибла 17-летняя девушка. В ДТП столкнулись автомобили «Subaru Outback» и «Kia Sportage». Четыре человека, в числе которых восьмилетняя девочка, получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы в уфимские медицинские учреждения.