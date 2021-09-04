Недавно на обеды чиновников Управление делами главы региона было готово потратить почти три миллиона рублей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На питание башкирских чиновников потратят более 13 миллионов рублей. На сайте госзакупок опубликована соответствующая документация. Заказчиком является Управление делами главы Башкирии.

Условия контракта предполагают оказание услуг по организации и предоставлению питания при проведении официальных приемов, заседаний, совещаний, встреч, торжественных и иных мероприятий, в том числе выездных.

В обязательства исполнителя входит приготовление всех блюд, их оформление и подача, сервировка столов, а также оформление помещения и его уборку до и после проведения мероприятий.

Дата окончание оказания услуги – 31 декабря 2021. Максимальное значение цены контракта –13 140 000 рублей.

Напомним, ранее на сайте госзакупок была опубликована аналогичная документация. Тогда на обеды чиновников Управление делами главы Башкирии было потратить почти три миллиона рублей.