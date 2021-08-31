Башкирия готова потратить почти 3 млн рублей на банкеты для чиновников

Согласно техзаданию, банкеты могут быть выездными – в любом из районов республики Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Управление делами главы Башкирии Радия Хабирова ищет подрядчика для организации питания для чиновников и их гостей при проведении официальных приемов, заседаний, совещаний и торжественных мероприятий до конца 2021 года. Начальная цена контракта – 2,99 млн рублей. Тендер опубликован на портале госзакупок.

Согласно техзаданию, банкеты могут быть выездными – в любом из районов республики. Подрядчик будет организовывать питание в помещениях с большим залом вместимостью не менее 250 посадочных мест, средним залом (не менее 100 мест), малым залом (не менее 40 мест) и VIP-комнатой (10-20 мест). На 10 гостей, по условиям контракта, необходимо выделить не менее одного официанта.

В списке блюд, которые будут подавать чиновникам, значатся более сотни наименований: завтраки (каши, блинчики, сырники, вареники), первые блюда (борщ, уха и другие супы), вторые блюда (голубцы, гуляш, пельмени, манты, плов, запечённые рыба, гусь, утка, индейка, жульен, люля-кебаб), гарниры (картофель, рис, гречка, спагетти), салаты (с жареным цыпленком, говяжьим языком, сельдью, куриной грудкой), закуски (ассорти из ягод, рыбы, мяса), бутерброды (с семгой, печенью трески, сыром, форшмаком), выпечка и десерты. В перечень напитков вошли чай, соки, кумыс и алкоголь (вино, шампанское, водка и коньяк).