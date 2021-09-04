В Башкирии водитель ВАЗ-2114 сбил двух парней: один погиб, другой в реанимации

Фото: ГИБДД Башкирии

Вчера, 3 сентября, около полуночи в Мишкинском районе Башкирии произошло страшное ДТП, в котором пострадали двое молодых парней. Подробности аварии рассказали сотрудники дорожной полиции республики.

Трагедия случилась на шоссе Ленинское-Большие Шады. 20-летний водитель «четырнадцатой» сбил двух пешеходов. 18-летний пострадавший скончался на месте. Второму, 16-летнему парню, потребовалась госпитализация в реанимацию.

Как сообщили специалисты ГИБДД республики, в настоящее время по произошедшей аварии ведется разбирательство.

Напомним, сегодня, 4 августа, в трассе в Башкирии в результате аварии погиб пассажир «Лада Приора». ДТП случилось на шоссе Уфа-Оренбург. Произошло столкновение автомобилей «Лада Приора» и «Mercedes Sprinter». Также пострадали оба водителя и два пассажира «Мерседеса».