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Происшествия4 сентября 2021 15:51

В Башкирии горит 2759 гектаров леса

В настоящее время действует 12 очагов природных пожаров
Захар ЯКОВЛЕВ
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Фото: МЧС Башкирии

Фото: МЧС Башкирии

На территории Башкирии сейчас действует 12 очагов лесных пожаров. Информацию сообщили сотрудники регионального МЧС.

Общая площадь пожаров составляет 2759,7 гектаров. Локализовано в настоящее время восемь пожаров суммарной площадью 2678,4 гектаров.

Как сообщило ведомство, не локализованы четыре очага пожаров (их площадь 81,3 гектара) на территории Бурзянского, Баймакского, Куюргазинского и Абзелиловского районов.

Напомним, вчера, 3 августа, в Баймакском районе Башкирии из-за пожара эвакуировали всех жителей деревни Галеево. Из-за сильного ветра огонь перекинулся через дорогу Баймак-Сибай. В следствие пожара никто не пострадал.