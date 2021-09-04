В Башкирии горит 2759 гектаров леса

Фото: МЧС Башкирии

На территории Башкирии сейчас действует 12 очагов лесных пожаров. Информацию сообщили сотрудники регионального МЧС.

Общая площадь пожаров составляет 2759,7 гектаров. Локализовано в настоящее время восемь пожаров суммарной площадью 2678,4 гектаров.

Как сообщило ведомство, не локализованы четыре очага пожаров (их площадь 81,3 гектара) на территории Бурзянского, Баймакского, Куюргазинского и Абзелиловского районов.

Напомним, вчера, 3 августа, в Баймакском районе Башкирии из-за пожара эвакуировали всех жителей деревни Галеево. Из-за сильного ветра огонь перекинулся через дорогу Баймак-Сибай. В следствие пожара никто не пострадал.