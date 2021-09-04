«Какой «ТикТок»! Здесь пожар!»: малыш из Башкирии взорвал соцсеть для школьников

Фото: Соцсети

В Калтасинском районе Башкирии сняли на видео полыхающее дерево. В социальной сети «TikTok» ролик произвел настоящий фурор и набрал уже более двух миллионов просмотров.

На видео все происходящее в селе Колтасы комментирует подросток. Он утверждает, что не будет вызывать пожарных, так как они уже выехали. Тут же его пытается вразумить другой мальчик, которому, по всей видимости, не понравилось, что снимающий в момент чрезвычайной ситуации занят съемкой ролика для «TikTok» вместо вызова сотрудников компетентных ведомств.

– Какой «ТикТок», пацан?! Здесь пожар! – восклицает на видео мальчик.

Напомним, вчера утром, 3 сентября, в Салаватском районе Башкирии случился пожар. Вследствие ЧП в селе Малояз сгорели баня, сарай и гараж под общей кровлей. Открытое горение было ликвидировано в течение 20 минут.