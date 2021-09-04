В башкирском селе в пожаре сгорели баня, сарай и гараж

Фото: МЧС Башкирии

Вчера утром, 3 сентября, в Салаватском районе Башкирии случился пожар. Подробности ЧП «КП-Уфа» рассказали сотрудники МЧС республики.

Пожар произошел в селе Малояз. На месте случившегося работали силы и средства МЧС. Прибыв на место ЧП, пожарные обнаружили горящую баню, сарай и гараж под общей кровлей.

– В первые минуты один ствол был подан на защиту жилого дома. На тушение подано два ствола РСК-50. Открытое горение было ликвидировано в течение 20 минут. В тушении пожара принимал участие также личный состав, не находящийся на дежурстве, – сообщили нам спасатели.

Пострадавших, как рассказали сотрудники ведомства, нет. Причины пожара выясняет дознаватель МЧС.