17-летняя девушка погибла в жуткой аварии в Башкирии

Фото: ГИБДД Башкирии

Вчера вечером, 3 сентября, в Иглинском районе Башкирии в аварии погибла 17-летняя девушка. Подробности ДТП рассказали сотрудники регионального МЧС и ГИББД республики.

Авария, как сообщили специалисты ведомств, случилась на шоссе Уфа-Иглино-Красная горка между селами Уктеево и Минзитарово. В ДТП столкнулись автомобили «Subaru Outback» и «Kia Sportage».

В автомобилях, как сообщается, находилось пять человек. К сожалению, в результате аварии 17-летняя пассажирка «Субару» скончалась на месте. Еще четыре человека, в числе которых восьмилетняя девочка, получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы в уфимские медицинские учреждения.

На месте произошедшего сотрудники МЧС устранили разлив горюче-смазочных материалов. Специалисты дорожной полиции уточняют в настоящее время все детали случившейся аварии.