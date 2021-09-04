В Башкирии переизбрали главу городской администрации

Фото: Соцсети

В башкирском городе Кумертау переизбрали главу администрации. Мэром стал Олег Фролов, об этом он сообщил в своих социальных сетях.

Вчера, 3 сентября, состоялось 17 заседание городского Совета, на котором после конкурсной комиссии депутаты единогласно приняли решение назначить главой администрации Кумертау Олега Фролова.

– Спасибо за доверие депутатам и жителям города! Впереди много планов. Буду продолжать свою деятельность на благо нашего города и развивать его во всех направлениях! Работаем дальше, – заявил новоизбранный глава в социальных сетях.

Напомним, в июне 2019 года Администрацию городского округа город Кумертау возглавил Олег Фролов. 12 августа текущего года истек срок его контракта.