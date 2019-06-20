Новым главой администрации Кумертау назначен Олег Фролов

СЕГОДНЯ 06:55 2019-06-20T06:55:10+03:00

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Администрацию городского округа город Кумертау возглавил Олег Фролов. Его кандидатуру единогласно утвердили депутаты городского совета.

Ранее Фролов был исполняющим обязанности главы местной администрации. Он, напомним, заменил на этом посту Бориса Беляева. Тот перешел в правительство региона на должность и.о. вице–премьера правительства – министра жилищно-коммунального хозяйства Башкирии.

Олег Фролов родился в 1978 году в Кумертау. Закончил Оренбургский государственный университет по специальности «Сервис и техническая эксплуатация транспортных и технологических машин и оборудования (по отраслям) и Оренбургский государственный университет по направлению подготовки «Экономика».

Десять лет он проработал на «Кумертауском авиационном производственном предприятии», где начинал как начальник участка и дослужился до поста заместителя управляющего директора по персоналу и социальному развитию.

Олег Фролов женат и имеет троих детей.

ИСТОЧНИК KP.RU