За предложение расстаться житель Башкирии удерживал и избивал свою любимую

В Буздякском районе Башкирии, как сообщили в пресс-службе СК по региону, возбудили уголовное дело в отношении местного жителя. 59-летний мужчина избивал и удерживал всю ночь свою сожительницу за ее решение прекратить отношения.

По версии следствия, все произошло ночью 2 сентября, когда подозреваемый в пьяном состоянии решил отомстить своей возлюбленной за предложение расстаться. Мужчина был свою жертву молотком по голове, угрожал ей убийством и под угрозой ножа связал ее ноги веревкой. Неизвестно, смогла бы потерпевшая выжить, если бы не вмешались посторонние, передали в ведомстве.

– В настоящее время подозреваемый задержан, с ним проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств совершенного преступления, проведен осмотр места происшествия, допрашиваются очевидцы и другие свидетели, устанавливаются все причины и условия, способствовавшие произошедшему, – написали в пресс-службе СК.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело о незаконном лишении свободы с применением насилия опасного для жизни и здоровья, а также предметов, используемых в качестве оружия (п.п. «в», «г» ч. 2 ст. 127 УК РФ).