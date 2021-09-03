Башкирия посмертно наградила студента из Таджикистана, который ценой своей жизни спас тонувших детей

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Госкомитет Башкирии по чрезвычайным ситуациям посмертно наградил медалью «За доблесть» студента из Таджикистана Ходжимурода Каландарова, который ценой своей жизни спас в Уфе тонувшего ребенка. Соответствующий приказ подписал глава аварийного ведомства Фарит Гумеров. Об этом сообщает «Эхо Москвы» в Уфе.

Студент первого курса Башкирского аграрного университета совершил подвиг в июне прошлого года. Вечером 7 числа в реке Белой начали тонуть двое мальчиков. Это заметил 19-летний Ходжимурод, отдыхавший на берегу с друзьями. Вместе с товарищами он бросился на помощь детям. Их удалось спасти, однако сам Каландаров выбраться на сушу не смог – у него попросту иссякли силы, и он утонул.

Тело парня в его родную деревню доставил спецборт – отправившись из Уфы, он проехал по территориям Казахстана и Узбекистана. В то время границы были закрыты из-за пандемии коронавируса, поэтому властям четырех государств пришлось отдельно договариваться по вопросу транспортировки тела – для Ходжимурода сделали исключение.