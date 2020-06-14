Тело погибшего при спасении ребенка в Уфе иностранного студента едва не развернули на границе при отправке на родину

14 Июнь 2020 2020-06-14T14:17:04+03:00

У водителя специальной машины, в которой везли гроб, заметили повышенную температуру

Изменить размер текста: A A

В минувшую субботу, 13 июня, из Уфы в Таджикистан отправилась специальная машина с телом 19-летнего студента Ходжимурода Каландарова. Как ранее писала «КП-Уфа», молодой человек погиб, вытаскивая из воды тонущего ребенка. Инцидент произошел еще 7 июня.

В тот злополучный день парень и его товарищ сидели на берегу реки Белой. Они увидели, как тонут двое мальчиков и бросились им на помощь. Детей спасти удалось, но Ходжимуроду уж не хватило сил выплыть самому.

Чтобы доставить тело парня на родину, власти четырех государств договорились отправить гроб в специальной машине. Водитель должен был отправиться из Уфы в родную деревню парня Ганджобод района Рудаки, что в Таджикистане. «Спецборт» проедет по территории Казахстана и Узбекистана. Границы закрыты из-за пандемии коронавируса, но для Ходжимурода сделали исключение.

Как пишет издание «Радио Озоди», у водителя машины на границе с Казахстаном обнаружили повышенную температуру и отказались его пропускать. К счастью, машину не развернули – его заменил другой водитель.

- Ожидается, что до утра машина прибудет в Таджикистан, - рассказал отец парня корреспондентам «Радио Озоди» сегодня, 14 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU