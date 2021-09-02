СК Башкирии возбудил уголовное дело из-за погибшей после пожара 4-летней девочки

Квартира, в которой вспыхнул пожар // фото: МЧС РБ

Следственный комитет Башкирии возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности из-за гибели 4-летней девочки. Она скончалась в реанимации после пожара в квартире «пятиэтажки» в городе Салавате.

– Проведен осмотр места происшествия, назначен комплекс судебных экспертиз с целью установления причин смерти погибшей и причины возгорания, допрашиваются очевидцы и другие свидетели, устанавливаются все причины и условия, способствующие произошедшему, – передали в правоохранительном ведомстве.

Напомним, пожар произошел вечером 1 сентября. Загорелась двухкомнатная квартира на четвертом этаже дома по улице Северной. В результате инцидента дымом отравились 4-летняя девочка и 17-летняя девушка. Они проживали этажом выше. Ребенок скончался в больнице, вторая пострадавшая находится в тяжелом состоянии под наблюдением врачей.