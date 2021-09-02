Стала известна судьба 3-летней девочки и ее 11-месячного брата из Уфы, которые полезли в окно, когда их мать спала

Упавшая из окна девочка // фото: Ирина Матвеева

В Уфе органы опеки забрали в «Дом малютки» 3-летнюю девочку и ее 11-месячного брата, которые полезли в окно, когда их мать спала. Об этом сообщил телепроект «Честно говоря».

Журналисты рассказали, что женщина пребывает в шоке и не может оправиться от такого удара. Мать ищет способы, чтобы вернуть детей домой. Известно, что эта семья не находилась на учете в органах профилактики.

Напомним, случай, из-за которого у матери забрали дочь и сына, произошел вечером 29 августа. Из окна первого этажа жилого дома по улице Пекинской выпала девочка, а за ней полез младший брат. Это заметил прохожий Денис Шайхлисламов: мужчина помог упавшей малышке и подхватил младенца.

Изначально прокуратура заявляла, что дети после медицинского осмотра были отпущены домой. Затем надзорное ведомство организовало проверку, по итогам которой, по всей видимости, органы опеки приняли решения забрать несовершеннолетних у матери.