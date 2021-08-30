«Дети здоровы – и слава Богу!»: уфимская семья рассказала, как спасла малыша от падения из окна и помогла его сестре

Супруги Денис Шайхлисламов и Ирина Матвеева Фото: vk.com/id348002543

Жена уфимца, который вчера спас чуть было не выпавшего из окна 11-месячного мальчика поделилась подробностями произошедшего.

Как рассказала «КП-Уфа» Ирина Матвеева, она и ее супруг Денис Шайхлисламов в тот день переезжали в новую квартиру. Мужчина разговаривал на улице по телефону и внезапно увидел падающую с окна девочку. Он подбежал помочь ребенку и спас от падения ее маленького братика. Абсолютно голый мальчик слез обратно с подоконника в дом и начал плакать.

Денис позвонил супруге. Вместе они попытались постучаться в окно квартиры, но им никто не ответил. Затем сосед матери детей сказал им, что дверь в квартиру не заперта.

– Я взяла маленькую девочку на руки. Постучались – не открыли. Зашли и увидели спящую мать. Мальчик плакал. Я опустила девочку и успокоила ее братика, – рассказывает Ирина.

Упавшую из окна девочку госпитализировали Фото: Ирина Матвеева

Попытки разбудить маму не увенчались успехом, и супруги решили вызвать полицию и скорую.

– Не сказала бы, что дети плохо выглядят – они плотненькие, чистенькие, видно, что мама смотрит за ними. Просто так получилось, видимо. Здесь должны сотрудники социальной защиты разбираться. Самое главное – спасли, дети здоровы – и слава Богу! – считает Ирина Матвеева.

Как сообщили сотрудники регионального МВД, семья двух детей на учете в подразделении по делам несовершеннолетних не состоит. В настоящее время сотрудниками отделения по делам несовершеннолетних ведут проверку по случившемуся.

В отношении матери, как сообщили правоохранители, будет составлен протокол по статье за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.