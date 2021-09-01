Синоптики озвучили прогноз погоды до конца недели в Башкирии

В Башкирии синоптики дали прогноз погоды на ближайшие три дня. Судя по опубликованным на сайте «Башгидрометцентра» данным, в конце недели в республике обещают теплые деньки. Температура воздуха поднимется до 29°.

Ночь на 2 сентября пройдет без осадков и дождей, температура воздуха составит 12-17°. Днем обещают дожди и грозы с сильными порывами ветра. Температура воздуха днем 24-29°.

3 сентября по прогнозу ожидаются грозы и сильные порывы ветра. Температура воздуха ночью 11-16°, днем 18-23°, по юго-востоку до 28°.

В субботу, 4 сентября, обещают кратковременные дожди, сильные порывы южного ветра. Температура воздуха ночью 7-12°, днем 13-18°.